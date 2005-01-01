Стриянин кілька років надавав адвокатські послуги з підробленим посвідченням

У Стрию судитимуть 46-річного чоловіка, який кілька років видавав себе за адвоката та надавав юридичні послуги. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік не складав кваліфікаційний іспит та присягу адвоката України, відтак адвокатське свідоцтво не отримував у Раді адвокатів Львівської області. Попри те він протягом кількох останніх років укладав угоди про надання правової допомоги в цивільних та адміністративних справах.

«У судах, де вони розглядалися, чоловік пред’являв свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, видане у 2001 році, а власноруч підписана ним копія цього документу долучалася до справ», ‒ розповіли деталі у Стрийському відділі поліції.

Згодом, на початку 2018 року, несправжній адвокат звернувся у поліцію із заявою про викрадення свого свідоцтва під чаc судового засідання.

«Оскільки надана ним інформація виявилася недостовірною, кримінальне провадження було закрите через відсутність події злочину. А самому заявнику доведеться нести відповідальність за неправомірне повідомлення про вчинення правопорушення та введення в оману орган, що здійснює досудове розслідування», ‒ пояснили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дії зловмисника поліцейські кваліфікували за ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.1 ст.383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч.1 ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, ‒ позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду.