У лютому 2023 року команда ГО «Після тиші» викупила на одному з інтернет-аукціонів добірку світлин 1950-х років. Принаймні 14 із 19 фотографій були зроблені у таборах ГУЛАГу. Дослідники розшифрували підписи на зворотах і зʼясували, що їх автором був уже покійний Володимир Чубей – колишній вʼязень таборів ГУЛАГу з Тернопільщини.

Дослідникам вдалось відтворити історію його життя з архівів та розповідей рідних. На прикладі його історії ZAXID.NET розповідає, чому факти з життя колишніх репресованих цікавлять дослідників та що через них можна дізнатися про той період.

***

У графі про методи слідства коротко вписав: тортури

Зʼясувати більшість інформації про діяльність Володимира Чубея в студентські роки та його арешт дослідникам вдалось завдяки слідчій справі, що зберігається в архіві управління СБУ у Львівській області.

Через соцмережі історики розшукали його сина, який розповів, як склалась доля батька після повернення в Україну. Крім цього, дослідники зустрілися з Володимировою дружиною, Марією Чубей, записали з нею інтерв’ю та оцифрували світлини й документи з сімейного архіву.

Як саме його світлини опинилися у продажу встановити не вдалося. За версією сім’ї, ще за життя він міг передати їх музейникам. Наразі вони зберігаються в архіві ГО «Після тиші».

У 2003 році його спогади на аудіоплівку записав дослідник Сергій Шнерх для книги про історію молодіжної підпільної організації. Вона з'явилася через рік під назвою «Нескорені духом». Цей запис відшукала та надала дослідниками Ірина Довгалюк, донька Сергія Шнерха. Так вдалося почути частину історії Володимира Чубея, розказану безпосередньо ним самим.

Володимир Чубей народився у 1931 році в селі Іване-Пусте на Тернопільщині. Він закінчив середню школу в сусідній Мельниці-Подільській. Його батько хотів, щоб син став інженером, тому у 1949 році Володимир вступив до Львівського політехнічного інституту – зараз НУ «Львівська політехніка», де навчався на силікатному факультеті. Там готували фахівців у галузі виробництва скла, кераміки, цементу та вогнетривких матеріалів.

Він жив у інститутському гуртожитку на вул. Чистій (нині вул. Боя-Желенського). Його студентська справа не збереглася – у архіві Львівської політехніки повідомили, що її знищили ще за радянських часів.

Серед викуплених світлин була одна, зроблена у 1951 році біля головного корпусу політехнічного інституту. На ній – Володимир Чубей із іншими студентами та студентками, серед яких вдалося впізнати його товариша Юрія Мельника.

Володимир Чубей (у центрі в другому ряду) та Юрій Мельник (ліворуч у другому ряду) з друзями у дворі Львівського політехнічного інституту, 25 лютого 1951 року. З колекції ГО «Після тиші»

Приблизно у січні 1952 року, під час навчання на третьому курсі, Володимир долучився до молодіжної підпільної організації, яку створив та очолив його односелець та старшокурсник Василь Бучковський.

«І на канікулах, з 1951-го на 1952-ий рік, на Різдвяні свята, він прийшов до мене і каже: “Слухай, Влодку, ти можеш привезти у Львів літературу?”. Ну, я знав, що він пов'язаний [з підпіллям] і сказав: “Так, можу”. Не вагаючись. І він мені приніс цю літературу, яку давали з підпілля йому. Там був журнал “Хрін”, це такий гумористичний, карикатури всякі, листівки, звернення. Я погодився і привіз у Львів, йому передав це все», – згадував Володимир Чубей.

Крім того, Бучковський у гуртожитку самостійно виготовляв антирадянські листівки, а інші учасники та учасниці підпільної групи їх розповсюджували. Частина листівок були російською мовою, оскільки орієнтувалися на студентів із різних регіонів Радянського Союзу, яких у післявоєнному Львові було чимало. Володимир Чубей став правою рукою Бучковського. Його наступне завдання – пошук надійної квартири, де можна було б виготовляти листівки. Тоді на нього вийшов чоловік, який представився як «Сашко», провідник підпілля в місті, а насправді виявився радянським агентом. У Володимира було з ним дві зустрічі: перша в Стрийському парку, а інша – у Винниках, у якійсь хаті, до якої його відвели з зав’язаними очима.

«За столом сидить цей “Сашко”, одітий у спортивну форму, в німецьких чоботах. Я почув запах махорки, тютюну такого солдатського, і легкий запах алкоголю. Я тоді щось почав відчувати, що це щось недобре, щось не так. Оце була причина нашого провалу. Це він був провокатором – цей “Сашко”», – пригадував він.

Володимира Чубея затримали у ніч із 8 на 9 квітня 1952 року в гуртожитку. Спершу його тримали та допитували в обласному управлінні міністерства державної безпеки СРСР на вул. Дзержинського (нині вул. Вітовського). Тут же Василь Бучковський, намагаючись вчинити самогубство, вистрибнув із вікна третього поверху. Він вижив, проте надалі залишився з інвалідністю.

У 1991 році, заповняючи анкету про пережиті переслідування для львівської організації «Меморіял», у в графі про методи слідства, які до нього застосовувалися, Володимир коротко вписав: тортури. Згодом розказав дещо детальніше:

«Був такий слідчий Тесленко, старший лейтенант. Він мене ніколи не бив. А от приходив капітан Солоп, то був кат страшний. На Лонцького його страшно всі боялися. Це він садист був», – пригадував Володимир Чубей.

Згодом Володимира перевели до внутрішньої в’язниці МДБ, відомої як тюрма на Лонцького. 15-17 липня 1952 року відбулося закрите засідання військового трибуналу, на якому його засудили до 25 років увʼязнення з позбавленням прав на пʼять років. Аналогічний вирок отримав і Бучковський. У одній справі з ними проходили ще четверо членів підпільної організації: Володимир Ксенчук, Зиновій Мишко, Ярослав Будзанівський, яким присудили по 20 років увʼязнення, і Йосиф Гнатів. Він отримав 10 років. Інших хлопців та дівчат за приналежність до організації судили окремо. Зокрема, вже згаданий Юрій Мельник теж отримав 25 років увʼязнення.

Далі всіх їх відправили на так звані Бригідки, потім на пересильну тюрму на вул. Пелтевній (нині просп. Чорновола) та пересильну тюрму у Харкові. Там хлопців розділили і етапували до різних таборів ГУЛАГу.

Із майбутньою дружиною познайомився дорогою в Україну

24 жовтня 1952 року Володимир Чубей прибув до Піщаного виправно-трудового табору в Карагандинській області у Казахстані. Він перебував у різних табірних відділеннях у Караганді, Теміртау, Чурбай-Нурі, Карабасі. Деякі з цих назв вказані й у підписах на зворотах його світлин. Там він працював на різних важких роботах: на кам'яному карʼєрі та в будівельній бригаді. Після смерті диктатора Йосифа Сталіна увʼязнені змогли фотографуватися і надсилати світлини рідним до України. Серед викуплених світлин – щонайменше 14 з часів ув’язнення. Найраніша з них датована 1954 роком.

Є також кілька світлин зі святкування Великодня, на столі видно паску та крашанки.

Володимир Чубей (сидить другий праворуч) з друзями під час святкування Великодня в ув’язненні, 1950-ті роки. З колекції ГО «Після тиші»

Володимир Чубей (стоїть ліворуч) з друзями під час святкування Великодня в ув’язненні, 1950-ті роки. З колекції ГО «Після тиші»

Через понад два роки, 8 лютого 1955 року, справу Володимира Чубея переглянули і зменшили термін увʼязнення до 10 років із позбавленням прав ще на три. Зрештою звільнили його лише 22 червня 1956 року. Під час повернення додому у поїзді він зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Марією, яка тоді навчалася у педагогічному інституті в Івано-Франківську. Через два роки вони одружилися.

У сімейному архіві навіть збереглося фото, на якому рідні зустрічають Володимира Чубея, який щойно зійшов з поїзда після чотирьох років ув’язнення.

Рідні зустрічають Володимира Чубея на залізничній станції в Іване-Пустому, 8 липня 1956 року. З сімейного архіву Марії Чубей

Після повернення в Україну Володимир Чубей намагався поновитися на навчанні в Львівському політехнічному інституті, але не дозволили. Врешті йому вдалося вивчитися на інженера-будівельника.

Володимир Чубей працював на будівництві у Рівненській та Тернопільській областях, а у 1980-1990-х роках був активним у Народному Русі України, очолював його осередок в Іване-Пустому, а також доклався до будівництва місцевої церкви. Володимира Чубея реабілітували у 1991 році, а помер він у 2011 році.

Чому такі історії потрібні?

Історики закликають ділитися з організацією своїми сімейними історіями та архівами, адже більшість інформації про радянські репресії походить з архівів колишніх спецслужб. Більшість із цих документів написані специфічною мовою і лише з позиції тих, хто чинив репресії. Через такі документи важко прослідкувати конкретні переживання самих людей. Натомість невеликі сімейні архіви через історію конкретної людини допомагають олюднити сотні тисяч жертв та дають змогу простежити спільне та відмінне в їхній долі.

«Історія Володмира Чубея та його товаришів важлива, оскільки вони стали жертвами останньої хвилі сталінських репресій. І хоча від тих подій минуло порівняно не так багато часу, трохи більше 70 років, але інформацію про це вже доводиться збирати буквально по фрагментарних згадках у документах чи спогадах. Але без цього неможливо осягнути всього масштабу радянської репресивної політики та її впливу на долі конкретних людей. Нам особливо важливо, що фотоархів Володимира Чубея вдалося викупити і таким чином зберегти. На жаль, наразі не вдалося ідентифікувати на його фото інших чоловіків, його друзів з часів ув’язнення, а тому сподіваємось, що хтось побачить їх в цій публікації і зможе упізнати родичів чи знайомих», – каже історик Андрій Усач.

Команда ГО «Після тиші» оцифровує та оприлюднює сімейні архіви часів радянських репресій у межах проєкту «Неволя: документальна спадщина радянських масових переслідувань». Проєкт реалізується у співпраці з Goethe-Institut в Україні. Заохочуємо ділитися власними архівами для оцифрування та подальшого дослідження. Організація працює в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6. Також можна звертатися в соцмережах – на сторінки у фейсбук та інстаграм.