стала символом духовної єдності українського та британського народів

У католицькому військовому соборі у місті Олдершот у Великій Британії встановили та благословили ікону Божої Матері Переможної, створену у Львові. Ікону доставив український військовий, ім’я якого не розголошують.

«Духовна Велич Львова» повідомила, що Католицька військова асоціація замовила ікону за підтримки католицьких благодійних організацій. Сама ікона створена у львівській майстерні за допомогою старовинних технік та називається Українська ікона Божої Матері Переможної. Ікону встановили у військовому соборі у місті Олдершот та освятили її 7 жовтня. Єпископ Кеннет Новаківський та єпископ Пол Мейсон очолили церемонію, генерал-майор Крістофер Баррі CBE прочитав лекцію, а український квартет The Vivo заспівав традиційні українські пісні.

«Для народу України їхня віра є дуже важливою, і для них важливо знати, що ми з ними єдині не тільки у військовому та фінансовому плані, але й у молитві, і ця ікона символізує це, що, на мою думку, є дуже важливою частиною всього цього», – наголосив єпископ Мейсон.