Напередодні чоловік сам прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві

Шевченківський суд Києва заарештував на два місяці без права застави колишнього співробітника СБУ, який зізнався у вбивстві працівникам Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар Київської міської прокуратури.

«Сьогодні за клопотання прокуратури Шевченківський районний суд столиці заарештував чоловіка на 2 місяці беальтернативно», – повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

На сторінці прокуратури в Facebook також зазначено, що попередньо злочин кваліфікували за ч.1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

«У ході першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці серед інших перевіряють версію про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Прокуратура клопотала в суді про взяття під варту без визначення розміру застави.

Як інформував ZAXID.NET, 29 жовтня у гостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з 47 ножовими пораненнями. Колишній співробітник СБУ добровільно прийшов до Державного бюро розслідувань і зізнався у вбивстві. Він сказав, що вбитий нібито вербував його до вчинення терактів у Києві, а, коли він відмовився, спробував його «ліквідувати». Між чоловіками почалася бійка, в ході якої потерпілий загинув.