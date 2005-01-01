Суд дозволив підслідчому меру Одеси Генадію Труханову виїжджати за кордон

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 16:45510

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Суд дозволив підслідчому меру Одеси Генадію Труханову виїжджати за кордон
Суд дозволив Труханову виїзд за кордон

У вівторок, 12 червня, Солом’янський районний суд міста Київ прийняв рішення дозволити меру підслідному меру Одеси Генадію Труханову виїжджати за кордон. Суд скасував свої попередні санкції і повернув посадовцю його закордонний паспорт. Сторона звинувачення наполягала на тому, що зробити Труханова «невиїзним» ще на два місяці. За попереднім рішенням суду посадовцю було заборонено пересуватися територією України і покидати її кордони. Йому були заборонені зміна власного місця проживання без відома слідства і спілкування з іншими підозрюваними по справі. Про це з посиланням на власні джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пише видання INSIDER.

Нагадаємо, що Генадій Труханов є підозрюваним у справі про розкрадання державних коштів. Мерія Одеси придбала будинок для розміщення в ньому «Євромерії» за 185 млн. грн. У той же час попередня вартість будівлі оцінюється в 4 млн.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 14 лютого Труханов був заарештований і випущений під поруки, після чого суд відмовився відстороняти його від посади. Пізніше було встановлено, що мер Одеси залучений до злочинної банди з Одеси і володіє значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

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Труханов належав до злочинної банди та скуповував нерухомість в Лондоні через офшори, – ВВС ZAXID.NET
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