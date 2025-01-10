Дональд Трамп стане першим президентом США, який має судимість за кримінальний злочин

У Нью-Йорку суд визнав Дональда Трампа винним у приховуванні грошових виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс. Однак не призначив обраному президенту США жодного покарання. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомив «Голос Америки» з посиланням на Associated Press.

Суддя нью-йоркського суду Хуан Мерчан призначив Дональду Трампу покарання у вигляді безумовного звільнення. Таке рішення дозволяє Трампу повернутися до Білого дому, як президент США. Він також не відбуватиме покарання у в’язниці, не виконуватиме громадські роботи та не платитиме штраф.

Водночас суд визнав його винним за всіма 34 пунктами обвинувачення і в Дональда Трампа залишатиметься формальна судимість. Таким чином Трамп стане першим в історії президентом США, засудженим за кримінальний злочин.

Сам Дональд Трамп своєї провини не визнав. Після суду у своїй соцмережі Truth Social він заявив, що вирок суду є «мерзенною подією».

«Сьогоднішня подія була мерзенною шарадою, і тепер, коли вона закінчилася, ми оскаржимо цю містифікацію, яка не має жодних підстав, і відновимо довіру американців до нашої колись величної системи правосуддя», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у жовтні 2011 року американські ЗМІ поширили інформацію про роман бізнесмена Дональда Трампа та порноакторки Стормі Деніелс. Перед виборами у 2016 році Трамп заплатив жінці 130 тис. доларів, щоб вона зберегла у таємниці їхні стосунки. Виплату Трамп та його адвокат оформили, як оплату юридичних послуг. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією фінансової звітності, а за це передбачена кримінальна відповідальність.

30 травня 2024 року суд визнав винним Дональда Трампа у всіх 34 пунктах обвинувачення у справі про підробку документів про виплати порноакторці.