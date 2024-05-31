Дональд Трамп став першим президентом в історії США, засудженим за тяжкий злочин

Нью-йоркський суд визнав колишнього президента США та кандидата в президенти на прийдешніх виборах від республіканців Дональда Трампа винним у справі про підроблення фінансових документів щодо виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс. Журі присяжних визнало, що Трамп виплачував гроші жінці за нерозголошення інформації про політика з метою впливу на вибори 2016 року, повідомило ввечері четверга, 30 травня, CNN.

Суд визнав Дональда Трампа винним у всіх 34 пунктах обвинувачення у кримінальній справі. Всі пункти стосуються виплати грошей помічнику політика – Майклу Коену, який виступав посередником у виплаті коштів колишній порнозірці Стормі Деніелс.

Тоді Трамп передав 130 тис. доларів за нерозголошення про його можливі стосунки з Деніелс, аби цей скандал не вплинув на його рейтинг під час президентських виборів у 2016 році. Дональда Трампа звинуватили в участі у незаконній змові з метою підриву чесності президентських виборів.

«Вирок Трампу залежить від судді, і він може включати тюремне ув'язнення або випробувальний термін», – повідомило CNN.

Офіційне рішення щодо екс-президента ухвалять 11 липня. Сам Трамп заявив, що заперечує свою причетність та не визнає себе винним, назвавши рішення суду «ганьбою» та «сфальсифікованим процесом».

Зазначимо, Дональд Трамп став першим президентом в історії США, засудженим за тяжкий злочин. Суддя Хуан Мерчан виніс безпрецедентний історичний вердикт, який може позбавити волі кандидата у прийдешніх виборах США,

Що передувало суду проти Трампа

З жовтня 2011 року американські таблоїди поширили інформацію нібито про роман бізнесмена Дональда Трампа та порноакторки Стормі Деніелс.

У січні 2018 року The Wall Street Journal повідомив, що Трамп має зі Стормі Деніелс договір про нерозголошення, за який він пообіцяв їй 130 тис. доларів. Одразу після публікації WSJ Деніелс подала на Трампа та його помічника Коена до суду, заявивши, що угода недійсна. За словами жінки, вони мали тимчасові стосунки з Трампом, а згодом на неї здійснювали тиск та погрожували в присутності малої доньки, змусивши Деніелс підписати договір про нерозголошення.

Вже в серпні 2018 року Майкл Коен визнав себе винним у посередництві Дональду Трампу та заявив під присягою, що заплатив гроші колишній порнозірці.

Нагадаємо, 17 лютого 2024 року Дональда Трампа та його компанію Trump Organization також визнали винними у шахрайстві й зобов’язали його сплатити понад 464 млн доларів штрафу. Крім того, суд заборонив Трампу і його синам вести бізнес в штаті протягом трьох років.

Однак політик оскаржив рішення суду в апеляційному суді та заявив, що не визнає себе винним. Оголошуючи вирок суду суддя Артур Енгорон відзначив «відсутність у відповідача впродовж років бодай думки про визнання провини та каяття, яка межує з патологією».

Вже 25 березня Трампу зменшили обсяг штрафу з 464 млн доларів до 175 млн доларів.