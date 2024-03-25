Суд зменшив Дональду Трампу розмір застави до 175 млн доларів

Колегія у складі п’яти суддів Апеляційного суду Нью-Йорку задовольнила позов колишнього президента США Дональда Трампа та дозволила відтермінувати на десять днів внесення застави у розмірі 464 млн доларів у справі про цивільне шахрайство. Крім того, розмір застави зменшили майже втричі, до 175 млн доларів. Про це у понеділок, 25 березня повідомило ВВС.

Саме 25 березня для Дональда Трампа спливав термін, коли він міг сплатити штраф у 464 млн доларів у справі про шахрайство із завищенням вартості нерухомості своєї компанії Trump Organization. За версією слідства це дозволяло отримувати компанії Трампа вигідні кредити. Якщо б Трамп не сплатив цього штрафу, влада Нью-Йорка арештувала б його банківські рахунки та майно. Але в понеділок апеляційний суд в останню хвилину дозволив відтермінувати виплату на десять днів. Крім того, суд зменшив розмір штрафу до 175 млн доларів.

Якщо Дональд Трамп виплатить зменшену заставу в розмірі 175 млн доларів, це дозволить захистити його активи поки екс-президент США подає апеляцію на рішення суду. Суд також погодився відкласти виконання інших покарань, наприклад, заборону Дональду Трампу та його старшим синам вести бізнес у Нью-Йорку.

«Я дуже поважаю це рішення. Ми виконаємо рішення... і внесемо заставу, еквівалентні цінні папери або готівку», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 17 лютого 2024 року Суд у Нью-Йорку визнав винним у шахрайстві Дональда Трампа і його компанію Trump Organization і зобов’язав його сплатити понад 464 млн доларів штрафу. За даними прокуратури, звіти про фінансовий стан Трампа за період з 2014 по 2021 рік завищили вартість його активів на суму від 812 млн доларів до 2,2 млрд доларів у деклараціях перед фінансовими установами з метою отримання кращих умов для позик і кредитів. Суд заборонив Трампу і його синам вести бізнес в штаті протягом трьох років. Однак Трамп оскаржив рішення суду в апеляційному суді.

Сам колишній президент США розкритикував свого колишнього посередника та особистого адвоката Майкла Коена, який засвідчив, що Трамп наказав йому маніпулювати своїми статками.

Оголошуючи вирок суду суддя Артур Енгорон відзначив «відсутність у відповідача впродовж років бодай думки про визнання провини та каяття, яка межує з патологією».

У лютому суддя окружного суду Артур Енгорон засудив Трампа і його компанію Trump Organization до виплати 454 мільйонів доларів і заборонив йому і його синам вести бізнес в штаті протягом трьох років. Причиною стала багаторічна практика бізнесмена завищувати вартість своїх активів у деклараціях перед фінансовими установами з метою отримання кращих умов для позик і кредитів.