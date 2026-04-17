В Олександра Качного виявили активи на майже 13 млн грн, що не відповідають офіційному заробітку

У четвер, 17 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до чинного народного депутата запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн грн. На підозрюваного поклали низку процесуальних обов’язків, повідомила пресслужба суду.

Суд не називає його імені, однак за даними «Суспільного», йдеться про 57-річного нардепа від нині забороненої «Опозиційної платформи – за життя» Олександра Качного. Адвокат нардепа Олег Слободяник сказав журналістам, що апеляцію подавати не будуть і внесуть заставу.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ оголосило нардепу про підозру у незаконному збагаченні за статтею 368-5 ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення та заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними правоохоронців, протягом 2020–2021 років Олександр Качний придбав котедж та ділянку у курортному селі Коблеве на Миколаївщині, а також квартиру (132,6 м²) в центрі Києва. У квартирі Качний зробив ремонт, вартість якого сягала понад 5,5 млн грн. Загальна сума необґрунтованих активів становить 12,7 млн грн, що перевищує рівень офіційних доходів нардепа.

Що відомо про Олександра Качного

Олександр Качний народився у Ржищеві на Київщині 23 жовтня 1968 року. Закінчив Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського за спеціальністю «філологія» та Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом «фінанси».

З липня 2005 року по червень 2006 року обіймав посаду голови Державного департаменту рибного господарства. З вересня 2006 року до травня 2010 року був першим заступником голови Київської обласної ради, а у 2010–2014 роках був головою Київської обласної ради.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії «Опозиційна платформа – за життя». 22 липня 2025 року Олександр Качний голосував за законопроєкт №12414, що фактично позбавляв незалежності антикорупційні органи САП та НАБУ.