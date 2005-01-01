Суд Одеси знову арештував фігуранта «справи 2 травня», якого випустили для обміну

Приморський районний суд Одеси заарештував до 18 січня 2018 року колишнього обвинуваченого у справі про події 2 травня 2014 року (в частині подій на Грецькій площі) росіянина Євгенія Мефьодова. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як йдеться в повідомленні, таке рішення суд ухвалив у п'ятницю під час закритого засідання. ЗМІ змогли бути присутніми у залі засідань під час оголошення результатів розгляду клопотання прокуратури про взяття Мефьодова під варту.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 грудня Приморський райсуд Одеси скасував Мефьодову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У прокуратурі Одеської області пояснили, що запобіжний захід було скасовано з метою подальшого обміну Мефьодова на українських військовослужбовців та інших осіб, які незаконно перебувають на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що Мефьодова не обміняли на українських заручників, а разом зі ще приблизно півтора десятками росіян, за однією версією, повинні передати Росії по лінії Міністерства закордонних справ, а за іншою - обміняти на громадян України, яких утримують не на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, а на території РФ.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, в українських в'язницях перебуває понад 320 росіян.