Руслан Горбенко хотів дізнатися в Офісі генпрокурора деталі кримінального провадження щодо своєї фірми

Печерський районний суд Києва притягнув до адміністративної відповідальності народного депутата України від «Слуги народу» за спробу дізнатися деталі кримінального провадження щодо діяльності його фірми. Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

«25 листопада 2019 року вказаний народний обранець, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до Генпрокуратури України із зверненням, в якому порушувались питання щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності одного з приватних товариств, зокрема факту повідомлення про підозру посадовим особам цього товариства, у тому числі конкретно щодо себе», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат є засновником вказаного товариства, і інформація у запиті мала приватний інтерес, що становить реальний конфлікт інтересів і є грубим порушенням законодавства.

Відомості щодо виявленого факту були направлені до НАЗК, яке, зі свого боку, скерувало до суду протокол про адміністративне порушення.

Суд визнав депутата винним за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на нього штраф. На сьогодні постанова Печерського райсуду столиці набула законної сили, повідомили у САП.

Водночас як інформує УНН, у вересні Печерський райсуд Києва оштрафував народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка на 3,4 тис. грн за конфлікт інтересів, а сьогодні рішення набуло чинності.

За версією слідства, компанія «Інтершина УА», засновником якої є Горбенко, перемогла на тендері ПАТ «Укрпошта» з поставки шин із завищеними щонайменше на 15-20% цінами. У НАБУ вважають, що «Інтершина УА» у змові з іншої фірмою «Шинні Технології» вчинили антиконкурентні узгоджені дії задля перемоги у тендері. Вказані компанії були оштрафовані Антимонопольним комітетом України. Як пише портал «Слово і діло», вони також намагалися скасувати це рішення АМПУ через суд, проте 1 серпня 2019 року Касаційний господарський суд залишив штраф чинним.