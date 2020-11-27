Антимонопольний комітет оштрафував матір народного депутата Максима Єфімова за придбання так званого вертолітного майданчика Януковича у Києві без дозволу. Про це йдеться у повідомленні «Наших грошей».

Громадянку США Любов Єфімову оштрафували на 170 тис. грн за придбання 100% частки фірми, що володіє конгресово-виставковим центром «Парковий» в Києві, де розміщений так званий вертолітний майданчик президента-втікача Януковича.

Вертолітний майданчик в центрі «Парковий»

Договір купівлі-продажу уклали в лютому 2019 року. Єфімов, який на той час був у «Блоці Петра Порошенка» не приховував від журналістів, що транзакція відбулась та бенефіціаром виступила його мати.

Але АМКУ почав розслідування лише через 1,5 роки – 16 вересня 2020 року, після того, як сама Любов Єфімова звернулась до відомства за дозволом із досить тривалим запізненням.

В якості пом’якшуючої обставини АМКУ врахував, що Єфімова ще до початку розслідування сама звернулась до відомства за дозволом.

Любов Єфімова пов’язана відносинами контролю з компаніями, що вирощують зернові, олійні, баштанні та бобові культури, овочі; розводять та продають велику рогату худобу та коней; продають молоко для промислової переробки в Донецькій та Чернігівській областях; обслуговують вітроенергетичні установки, виробляють металообробні машини, виробляють електроенергію, володіють спортивними клубами тощо.

Дохід пов’язаних з Єфімовою компаній за 2019 рік склав 2,1 млрд.грн.