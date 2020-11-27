АМКУ оштрафував матір нардепа, яка купила вертолітний майданчик Януковича
Любов Єфімову оштрафували на 170 тис. грн за відсутність дозволу на купівлю
Антимонопольний комітет оштрафував матір народного депутата Максима Єфімова за придбання так званого вертолітного майданчика Януковича у Києві без дозволу. Про це йдеться у повідомленні «Наших грошей».
Громадянку США Любов Єфімову оштрафували на 170 тис. грн за придбання 100% частки фірми, що володіє конгресово-виставковим центром «Парковий» в Києві, де розміщений так званий вертолітний майданчик президента-втікача Януковича.
Вертолітний майданчик в центрі «Парковий»
Договір купівлі-продажу уклали в лютому 2019 року. Єфімов, який на той час був у «Блоці Петра Порошенка» не приховував від журналістів, що транзакція відбулась та бенефіціаром виступила його мати.
Але АМКУ почав розслідування лише через 1,5 роки – 16 вересня 2020 року, після того, як сама Любов Єфімова звернулась до відомства за дозволом із досить тривалим запізненням.
В якості пом’якшуючої обставини АМКУ врахував, що Єфімова ще до початку розслідування сама звернулась до відомства за дозволом.
Любов Єфімова пов’язана відносинами контролю з компаніями, що вирощують зернові, олійні, баштанні та бобові культури, овочі; розводять та продають велику рогату худобу та коней; продають молоко для промислової переробки в Донецькій та Чернігівській областях; обслуговують вітроенергетичні установки, виробляють металообробні машини, виробляють електроенергію, володіють спортивними клубами тощо.
Дохід пов’язаних з Єфімовою компаній за 2019 рік склав 2,1 млрд.грн.