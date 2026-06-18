Суд оштрафував експосадовця Львівської митниці на 3400 грн за відмову давати показання ВАКС
Василь Гошко відмовився давати показання про свого підлеглого
Солом’янський районний суд Києва визнав колишнього працівника Львівської митниці винним у відмові давати показання у суді про свого підлеглого. Колишнього митника підозрювали у пропуску контрабанди електроніки на суму понад 66 млн грн, як порожньої, а його керівник Василь Гошко був одним з ключових свідків. Про це повідомила пресслужба САП.
Як стало відомо з матеріалів справи, у серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд розглядав справу щодо колишнього львівського митника Назарія Кота, який пропустив вантажівку з контрабандними ґаджетами та іншою технікою на суму понад 66 млн грн, як порожньої. У результаті держава отримала збитків на понад 15 млн грн.
Відтак свідком у цій справі виступав колишній керівник обвинуваченого Василь Гошко. Під час судового засідання він відмовився свідчити.
У суді Василь Гошко повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив фактичні обставини справи. Справу розглядала суддя Оксана Криворот та визнала Василя Гошко винним у відмові давати показання у суді (ч. 1 ст. 385 ККУ), призначивши йому штраф 3400 грн. Вирок ще можна оскаржити.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше ZAXID.NET писав про суд над колишнім митником Назарієм Котом, який у квітні 2023 року в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» сприяв незаконному перевезенню електроніки різних торговельних марок на понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів. У вересні 2025 року ВАКС виніс вирок колишньому митнику. Суд призначив йому три з половиною роки тюрми, 8500 грн штрафу та заборонив працювати на митниці протягом двох років. У лютому 2026 року апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок колишньому інспектору Львівської митниці.
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