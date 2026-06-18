У суді Василь Гошко повністю визнав свою вину

Солом’янський районний суд Києва визнав колишнього працівника Львівської митниці винним у відмові давати показання у суді про свого підлеглого. Колишнього митника підозрювали у пропуску контрабанди електроніки на суму понад 66 млн грн, як порожньої, а його керівник Василь Гошко був одним з ключових свідків. Про це повідомила пресслужба САП.

Як стало відомо з матеріалів справи, у серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд розглядав справу щодо колишнього львівського митника Назарія Кота, який пропустив вантажівку з контрабандними ґаджетами та іншою технікою на суму понад 66 млн грн, як порожньої. У результаті держава отримала збитків на понад 15 млн грн.

Відтак свідком у цій справі виступав колишній керівник обвинуваченого Василь Гошко. Під час судового засідання він відмовився свідчити.

У суді Василь Гошко повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив фактичні обставини справи. Справу розглядала суддя Оксана Криворот та визнала Василя Гошко винним у відмові давати показання у суді (ч. 1 ст. 385 ККУ), призначивши йому штраф 3400 грн. Вирок ще можна оскаржити.

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Раніше ZAXID.NET писав про суд над колишнім митником Назарієм Котом, який у квітні 2023 року в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» сприяв незаконному перевезенню електроніки різних торговельних марок на понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів. У вересні 2025 року ВАКС виніс вирок колишньому митнику. Суд призначив йому три з половиною роки тюрми, 8500 грн штрафу та заборонив працювати на митниці протягом двох років. У лютому 2026 року апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок колишньому інспектору Львівської митниці.