Василю Кісу призначили 21,2 тис. грн штрафу

Міжгірський районний суд визнав Василя Кіса винним у зловживанні впливом і призначив йому 21,2 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 28 липня, інцидент стався 9 вересня 2024 року в кабінеті лікарсько-консультативної комісії Міжгірської районної лікарні.

Під час отримання направлення на медико-соціальну експертну комісію для призначення інвалідності обвинувачений запропонував голові ЛКК 2 тис. грн хабаря за вплив на безперешкодне прийняття рішення посадовцями МСЕК щодо призначення йому третьої групи інвалідності.

Під час судового засідання Василь Кіс визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Суд також врахував позитивну характеристику закарпатця та те, що він раніше не був судимий, утримує двох дітей і не стоїть на обліку у психіатра чи нарколога.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Готра визнав Василя Кіса винним у зловживанні впливом і призначив йому 21,2 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.