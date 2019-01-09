Суд переніс розгляд справи про дострокове звільнення політв'язня Володимира Балуха

Сьогодні суд окупованого Криму мав розглянути питання про дострокове звільнення українського політв'язня Володимира Балуха

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:20660

До теми

У середу, 9 січня, засідання підконтрольного Росії Керченського міського суду з питання щодо умовно-дострокового звільнення ув’язненого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха не відбулося.

За повідомленням порталу «Крим.Реалії», суд перенесли з 9 на 25 січня, повідомляє проект. За словами адвоката Балуха, засідання суду «перенесли через процесуальні моменти», при цьому захисник не уточнив, у чому саме вони полягають.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками адвоката, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці. Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Нагадаємо, що Володимира Балуха 5 липня засудили до п'яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побиття начальника ізолятора тимчасового утримання. Балух і його захист звинувачення відкидають, оскільки вважають справжньою причиною переслідування його проукраїнську позицію.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Україна хоче віддати бойовикам 66 сепаратистів в обмін на 19 своїх громадян ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук