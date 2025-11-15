Мостиський районний суд Львівської області визнав інспектора Ярослава П. винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Через незаконний перетин кордону ухилянтом йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, Ярослав П. 20 серпня виконував наказ про охорону кордону на території Шегинівської громади. Його звинуватили неналежному несенні служби через те, що одна людина змогла незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску. Щодо прикордонника склали адмінпротокол.

Ярослав П. у суді визнав свою провину та пояснив, що під час несення служби йому потрібно було відлучитись у туалет, через що він залишив пост на нетривалий час.

Цю справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши Ярослава П. винним у порушенні правил несення прикордонної служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.