Суд у Трускавці, який 2 серпня 2024 року виніс вирок Роману Вальчуку

Трускавецький міський суд визнав винним Романа Вальчука у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості й призначив йому 240 годин громадських робіт. У вироку йдеться, що обвинувачений працює стоматологом. Одна з його клієнток була незадоволена результатами лікування й хотіла повернути гроші. Під час конфлікту обвинувачений штовхнув жінку. Вона впала на сходи й отримала перелом ноги.

Згідно з матеріалами справи, незадоволена пацієнтка прийшла до стоматолога вранці 1 лютого 2024 року. Жінка почала фільмувати словесний конфлікт на телефон. Роман Вальчук хотів припинити відеофіксацію й штовхнув клієнтку. Жінка не втримала рівновагу, впала й отримала два закриті переломи ноги.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що конфлікт виник через те, що потерпіла звинуватила його в неякісному лікуванні й вимагала повернути гроші.

«Обвинувачений оглянув пацієнтку і зрозумів, що вона просто вимагає у нього гроші. Пацієнтка не хотіла виходити з кабінету, погрожувала, тому він виніс її речі й виставив за двері. Після цього вона почала знімати його та його власне подвір'я на телефон. Він попросив цього не робити, однак потерпіла продовжувала відеозйомку без його згоди. З наміром припинити зйомку він схопив телефон, який був в руках у потерпілої. Під час цього потерпіла впала на сходи», – йдеться у вироку суду.

Роман Вальчук сказав, що коли жінка впала, то він не зрозумів, що та має перелом ноги. Тому обвинувачений залишив її й пішов до свого батька, якому стало погано.

Суддя Віталій Грицьків визнав Романа Вальчука винним у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст. 128 ККУ) й призначив йому 240 годин громадських робіт. Вирок можна оскаржити в апеляції.