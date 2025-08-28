Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав прикордонника Михайла Т. винним у порушенні правил несення служби. Він недбало перевірив документи пасажирки потяга і вона незаконно перетнула кордон. За адмінправопорушення суд призначив прикордоннику 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, випадок стався 23 червня у пункті пропуску для залізничного сполучення «Чоп (Дружба-Страж)». Михайло Т. перебував у наряді та здійснював перевірку документів пасажирів. Інспектор не виявив у однієї з пасажирок чужий паспорт, що призвело до незаконного перетину кордону українкою. У постанові суду не описують деталей цього випадку.

За цим фактом проводили службове розслідування і на початку липня щодо прикордонника склали протокол про адміністративне правопорушення – порушення правил несення прикордонної служби. На засідання суду Михайло Т. не прийшов.

Цю справу розглянув суддя Андрій Іванов, який дослідив усі матеріали. Він визнав інспектора прикордонної служби винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанова уже набрала законної дії.