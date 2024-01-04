Забудова у Брюховичах, поблизу вулиці Ряснянської

Галицька окружна прокуратура Львова повернула у власність держави ділянку площею 0,04 га поблизу вулиці Ряснянської у Брюховичах. Шевченківський районний суд встановив, що Брюховицька селищна рада незаконно відчужила землю, якою згодом незаконно заволоділа фізична особа. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 4 січня, розповіли, що на ділянці був ліс.

«Селищна рада відчужила земельну ділянку з лісового фонду, якою незаконно заволоділа фізична особа. Прокуратура звернулась з позовом про витребування земельної ділянки, який районним судом було задоволено. Проте з метою ухилення від виконання такого, відповідач поділив земельну ділянку на 7 частин. Одну із них, яка є предметом спору, відчужив. Прокурори подали позов про витребування новосформованої ділянки, який заочним рішенням було теж задоволено – земельну ділянку витребували у кінцевого власника», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Зазначимо, що на картах Google видно, що на повернутій у державну власність ділянці вже є забудова.

Центр розслідувань NGL.media розповідав, що Брюховицька селищна рада у 2004 році незаконно вилучила 19,1 га з лісництва, які були призначені для масового відпочинку, і додала їх до земель селища. Після цього ділянки передали в оренду, а згодом і продали для компаній «Буддизайн» і «Новобуддизайн». Не заперечував проти вилучення ділянок гендиректор ДЛГО «Львівліс» Анатолій Дейнека. Впродовж 2009 та 2010 років «Буддизайн» та «Новобуддизайн» припинили працювати, але встигли продати землю.

Розслідувачі NGL.media повідомляли, що наділ розміром 0,7 га придбав у «Новобуддизайну» бізнесмен Сергій Музика, який і роз'єднав ділянку на 7 менших ділянок. Згодом він продав територію площею 0,04 га, яку нещодавно передали у власність держави.

Згідно з даними Держгеокадастру, ділянкою поблизу вулиці Ряснянської у Брюховичах з 2015 року користувався підприємець Іван Косенко. Цільове призначення ділянки – будівництво та обслуговування закладів освіти. Держреєстратор зареєстрував право власності на землю на підставі договору дарування землі. У 2017 році Шевченківський районний суд наклав арешт на землю.