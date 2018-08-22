Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення

У середу, 22 серпня, журі присяжних у судовому процесі в Вірджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича.

За повідомленням Bloomberg, Манафорта визнали винним за вісьмома з вісімнадцяти пунктів. Присяжні вирішили справедливими п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків. Ще десять пунктів звинувачення будуть розглянуті 29 серпня. Якщо суддя погодиться з вироком присяжних, Полу Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення.