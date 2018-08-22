Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення
У середу, 22 серпня, журі присяжних у судовому процесі в Вірджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича.
За повідомленням Bloomberg, Манафорта визнали винним за вісьмома з вісімнадцяти пунктів. Присяжні вирішили справедливими п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків. Ще десять пунктів звинувачення будуть розглянуті 29 серпня. Якщо суддя погодиться з вироком присяжних, Полу Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення.
Процес, який триває у Вірджинії, буде першим зі щонайменше двох. Другий має розпочатися у вересні в окрузі Колумбія (Вашингтон, США), головна увага цього процесу буде прикута до політичних питань. У червні 2016 року Манафорт був присутній на зустрічі функціонерів з оточення Трампа з громадянами Росії, які нібито мали у своєму розпорядженні компрометуючі матеріали щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер та його команда вже 14 місяців проводять розслідування ймовірного втручання Кремля у вибори в США.