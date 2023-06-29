Обвинувачений Сергій Любенко на одному з судових засідань

Хмельницький суд призначив довічне ув'язнення 42-річному чоловікові, який вбив колишню співмешканку та її доньку. Сергій Любенко застрелив жінку неподалік Києва, а за декілька днів забрав дитину від бабусі під вигаданим приводом, задушив та розчленував.

За інформацією слідства, на початку 2015 року, представившись несправжнім ім'ям, чоловік познайомився з жінкою та її малолітньою донькою у Вінниці. Невдовзі вони почали жити разом. Коли їхні стосунки погіршились, засуджений вирішив її вбити.

Одного дня, направляючись з нею автобусом до Києва, чоловік запропонував зійти раніше місця призначення. Звернувши до лісу, він дістав пістолет і застрелив 30-річну жінку.

Розуміючи, що її малолітня донька знала про їхню поїздку і могла про це комусь повідомити, він прийняв рішення вбити і її. Разом зі своєю коханкою, яка засуджена за вказаний злочин у 2020 році до 10 років тюрми, він забрав 10-річну дитину від бабусі під приводом поїздки на відпочинок.

«Прибувши до Красилівського району, співучасники зійшли з дороги на пасовище зі сплячою дитиною на руках. Вбивці, діставши з кросівок шнурки, обмотали їх навколо шиї дівчинки і задушили її. Щоб приховати вбивство вирішив імітувати напад диких тварин. Чоловік розчленував тіло і приховав частини у рові поряд з місцем злочину», – повідомляє деталі справи прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Рештки тіла дитини знайшли місцеві мешканці. Згодом поліція затримала обох зловмисників.

У 2021 році суд першої інстанції визнав Сергія Любенка винним у порушенні семи статтей Кримінального кодексу і призначив йому довічне ув'язнення. Сторона захисту оскаржила вирок у суді апеляційної інстанції. Однак, як повідомила прокуратура, у четвер, 29 червня, суд залишив рішення без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.