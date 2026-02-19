Від отриманих травм внаслідок аварії 40-річний пасажир загинув на місці події

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Херсонської області Михайлу Рудевичу, який 14 вересня 2025 року на кросовері Citroën C-Crosser вчинив смертельну аварію на трасі Тернопіль-Броди на Львівщині. У результаті аварії від отриманих травм загинув 40-річний пасажир – мешканець Тернопільської області. Ще один 29-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Винуватець аварії отримав 1 рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 14 вересня 2025 року близько 19:00 між селами Гаї-Дітковецькі та Суховоля, Золочівського району. 42-річний Михайло Рудевич за кермом Citroën C-Crosser не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого автівка перекинулася. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Просив не позбавляти його права керування, оскільки це є джерелом його доходу.

Суддя Тетяна Войтюк визнала Михайла Рудевича винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами протягом одного року. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.