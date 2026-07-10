Сихівський районний суд Львова визнав винним у хуліганстві військового, який перешкоджав мобілізації свого брата у Львові. За хуліганство суд призначив йому 3,5 роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, військовослужбовець Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Юрій О. 12 березня 2026 року перешкоджав військовим ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи щодо його брата. Військові супроводжували чоловіка до медичного закладу для проходження ВЛК, але Юрій О. перекрив їм дорогу власним авто. Він дістав травматичний пістолет та один раз вистрелив у повітря. Випадок стався на вул. Стрийській у Львові.

Після цього водій авто намагався втекти заднім ходом, але Юрій О. тоді вистрелив у лобове скло. Юрій О. відкрив двері авто та сказав брату втікати, націливши травматичний пістолет на іншого військового, який був в салоні. При спробі втечі Юрія О. та його брата затримали. Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство).

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він заявив, що знав про мобілізацію брата і привозив йому речі, однак, побачивши як його заштовхують у авто, втратив самоконтроль. Про вчинене шкодує. Просить врахувати, що він є добровольцем та продовжує проходити військову службу, його брат також зараз служить у війську.

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Цю справу розглянула суддя Ольга Бойко, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем служби та відшкодував завдану шкоду.

Суддя призначила Юрію О. 3,5 роки тюрми за хуліганство, але звільнила від відбування покарання із трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.