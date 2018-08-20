Суд продовжив арешт Володимира Рубана до 8 вересня

СуспільствоАндрій Стець, 20 серпня1610

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Шевченківський районний суд Києва продовжив керівнику організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 вересня. Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.

«Володимиру Рубану сьогодні продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тільки до 08.09.18», - написав він.

Як повідомлялося, Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території.

Його обвинувачують у плануванні перевороту і захопленні влади, посяганні на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

За даними слідства, Рубан готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в суспільстві.

Разом з ним у справі проходить народна депутатка Надія Савченко. На початку серпня в СБУ заявили, що розслідування справи Рубана і Савченко завершено.

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