Суд продовжив домашній арешт для двох обвинувачених у справі нападу на ромів

Справа нападу на ромів поблизу Львова зрушила з місця. У середу, 31 жовтня, у Пустомитівському районному суді відбулось перше підготовче засідання. На нього прибули четверо підозрюваних. Це хлопці віком 16-17 років та їхні батьки.

Сторона обвинувачення для двох підлітків просила обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки дія попереднього якраз закінчилась. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 21:00 до 7 ранку.

Натомість, сторона захисту потерпілих ромів вважає, що хуліганство, до якого вдалися хлопці, має підґрунтя міжнаціональної ворожнечі. Тому подаватимуть відповідне клопотання.

«Ми маємо тільки обвинувачення по хуліганству. Тобто звичайне хуліганство. Слідство залишає поза увагою те, що це був злочин, вчинений з мотивів нетерпимості», – розповів захисник ромів Дмитро Швець.

Та захисники обвинувачуваних запевняють: їхні підзахисні не робили жодних дій з неповаги до суспільства.

«Вчинення хуліганських дій з мотивів явної неповаги до суспільства з використанням предметів, заборонених законом. Ми не визнаємо вказане обвинувачення. Чому? Бо ми жодних активних дій не вчиняли. І жодних засобів заборонених не мали та їх не застосовували», – сказав адвокат підозрюваного Андрій Федечко.

Суд у справі взяв перерву до 5 листопада. Тоді ж сторона захисту ромів має намір подати своє клопотання.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня група молодиків у масках напала на ромський табір на вулиці Трускавецькій. Від ножових поранень загинув 24-річний мешканець Закарпатської області. Сімох старшокласників та підозрюваного в організації нападу 20-річного хлопця затримали.