Суд у Донецькій області відпустив російського снайпера «ДНР»

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області звільнив з-під варти громадянина Росії Ігоря Кімаковського, якого у червні 2015 року затримали на блокпосту в Березовому на Донеччині зі зброєю та посвідченням снайпера самоназваної «ДНР», йдеться в ухвалі суду.

Відповідне рішення суд прийняв ще у травні, однак в рішенні суду не вказано імені чоловіка. Проте у п’ятницю, 15 червня, «Громадське ТБ» повідомило, що йдеться саме про Кімаковського.

За даними Служби безпеки України, під час затримання у росіянина знайшли пістолет Макарова з набоями та посвідчення снайпера самоназваної «ДНР», видане на інше ім’я, але з його фото. Кімаковського звинувачують у створенні терористичної організації, веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.

Суд встановив, що росіянин не планує переховуватися від слідства та зацікавлений у виправданні свого імені. Також у суді зазначили, що обвинувачений надав низку відповідей на запити, у яких «ДНР» не визнана на державному рівні терористичною організацією.

Крім того, суд врахував, що після звільнення з-під варти Кімаковський добровільно з’явився на судове засідання.

«Серед інших доводів, які об'єктивно мають свідчити про можливість звільнення його з під варти є наявність в нього міцних соціальних зв'язків з родиною, – матір'ю та братом, які є громадянами України та постійно проживають в Балті Одеської області», – йдеться в ухвалі.

Також суд звернув увагу на те, що обвинувачений має потребу в лікуванні від низки захворювань: хронічного панкреатиту, хронічного гастродуоденіту, вегето-судинної дистонії по змішаному типу, вертеброгенної люмбоішиалгії.

Раніше стало відомо, що РФ хоче повернути 14 своїх громадян, утримуваних в Україні. Серед них є Кімаковський.

На суді росіянин зазначив, що постачав на окуповані території «гуманітарну допомогу», відновлював інфраструктуру Дебальцевого, був радником «міського голови», встановлював зв'язок між «міністерством освіти ДНР» і навчальними закладами та взаємодіяв зі ЗМІ.

Кімаковський вважає, що ці дії "не підпадають під таку кваліфікацію як розв'язування агресивної війни і посягання на цілісність та недоторканність України".

За вчинення інкримінованих йому злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Рішення Красноармійського міськсуду не підлягає оскарженню.