Надію Савченко утримували в Росії два роки

Соломʼянський районний суд Києва заочно оголосив вирок громадянину Росії Алєксандру Попову за захоплення в заручники старшої лейтенантки ЗСУ Надії Савченко. Росіянина визнали винним у скоєнні терористичного акту та незаконному позбавленні волі. Про це у четвер, 1 травня, повідомив «Судовий репортер» з посиланням на вирок суду.

Встановлено, що у 2014 році громадянин Росії Алєксандр Попов виконував обов’язки командира розвідувально-диверсійної групи у складі батальйону «Зоря» терористичної організації «Луганська народна республіка».

Вранці 17 червня 2014 року біля гольф-клубу між містом Щастя та селищем Металіст Луганської області бойовики батальйону «Зоря» напали на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» ЗСУ, які брали участь у Антитерористичній операції. Бойовики захопили у полон старшу лейтенантку ЗСУ Надію Савченко.

За словами Надії Савченко, вона на той момент перебувала у відпустці та приїхала до батальйону «Айдар» на допомогу. Під час нападу бойовики у камуфляжній формі разом з Алєксандром Поповим зняли з Савченко одяг та рацію, потім військову збили з ніг та наділи на неї наручники. Потерпіла вказала, що бойовики вдарили її прикладом по голові та обличчю, одягнули мішок на голову, помістили у багажник, а потім прикували до залізних тренажерів у спортзалі в приміщенні військкомату у місті Луганськ. Згодом Савченко вивезли на територію Росії.

Сам Александр Попов розповів про захоплення Надії Савченко у коментарі «Федеральное агентство новостей». Він також назвав свій позивний та розповів, що брав участь у бойових діях на Сході України на боці незаконного збройного формування «Батальйон «Зоря», а потім поширив цю публікацію у російській соцмережі «Одноклассники».

Соломʼянський районний суд Києва заочно визнав Алєксандра Попова у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України) та незаконному позбавленні волі (ч. 3 ст. 146 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Оскільки він переховується на території Росії, вирок набере чинності після його затримання.

Російський бойовик Алєксандр Попов / Фото: Судовий репортер

Нагадаємо, з липня 2014 до травня 2016 року Надію Савченко утримували у російському СІЗО. Її звинувачували у нібито вбивстві двох журналістів. Водночас докази, надані адвокатами, свідчать, що вони загинули вже після того, як українська льотчиця потрапила в полон до бойовиків.

22 березня 2016 року російський суд ув’язнив Надію Савченко на 22 років та призначив 30 тис. російських рублів штрафу за нібито незаконний перетин кордону.

25 травня 2016 року Надію Савченко обміняли на двох засуджених в Україні російських військових. Водночас російський диктатор Владімір Путін заявив, що помилував Савченко «з міркувань гуманізму».