Інцидент стався 1 березня 2026 року, близько 00:35 ночі

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним уродженця Новояворівська, Львівської області, у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху Верховної Ради України. За скоєне суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

За матеріалами справи, інцидент стався 1 березня 2026 року, близько 00:35 ночі. Роман Гера, перебуваючи вдома у місті Новояворівськ, що на Львівщині, у стані алкогольного сп’яніння зателефонував у поліцію та повідомив про намір підірвати Верховну Раду України.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він розповів, що у той день він з друзями розпивав горілку, після чого зателефонував у поліцію, щоб знайшли його дівчину. Після того як він повернувся додому, він ще раз зателефонував на лінію «102» та пригрозив правоохоронцям, що якщо його дівчину не розшукають, то він підірве Верховну Раду.

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Суддя Ірина Карпин визнала Романа Геру винним за ч. 2 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про замінування) та призначила йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд змінив на рік іспитового терміну. Також він має сплатити понад 7 тис. грн витрат за експертизу на користь держави. На вирок можуть подати апеляцію.