На Львівщині судили військовослужбовця за дезертирство. Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним Андрія В. у самовільному залишенні частини та дезертирстві під час воєнного стану.

За матеріалами справи, наприкінці грудня 2024 року солдат залишив місце служби та понад місяць не виконував свої обов’язки. На початку лютого 2025 року він сам з’явився до поліції, після чого його направили до іншої військової частини. Втім, уже після переведення чоловік знову не прибув до місця служби та перебував удома до лютого 2026 року, коли його затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що пішов зі служби через неналежні умови перебування, а також через сімейні обставини – потребу допомагати батькам. Він також заявив, що після повторного направлення до частини самовільно поїхав додому і не робив нічого для того, щоб повернутися на службу.

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним Андрія В. у самовільному залишенні частини та дезертирстві під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України) і призначив йому п’ять років і три місяці позбавлення волі. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.