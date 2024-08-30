Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Вʼячеславу Черкасову за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили чотири роки та два місяці позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 27 серпня, взимку 2024 року Вʼячеслав Черкасов пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 5 березня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У Вʼячеслав Черкасов свою вину визнав і підтвердив, що ухилився від мобілізації без поважних причин. Чоловік аргументував свої дії бажанням відпочити перед тим, як буде виконувати військовий обовʼязок.

Відомо, що обвинувачений був раніше неодноразово засуджений за різні злочини. Востаннє отримав вирок за збут наркотиків.

Суддя Сергій Баєв визнав хмельничанина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – чотири роки та два місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.