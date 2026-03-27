Так званий суд в Росії засудив Роберта Бровді до довічного увʼязнення

Другий Західний окружний військовий суд, що у Москві, засудив до довічного увʼязнаення командувача Сил безпілотних систем, Героя України Роберта Бровді з позивним «Мадяр». Російський псевдосуд визнав військового винним у тероризмі. Про це у пʼятницю, 27 березня, повідомило російське видання «Медиазона».

Російські правоохоронці стверджували у суді, що військові 414-ї бригади ЗСУ («Птахи Мадяра»), виконуючи наказ Роберта Бровді та тодішнього командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, дистанційно замінували ділянку дороги в Курській області. В результаті вибуху на дорозі 26 березня 2025 року померла пропагандистка російського телеканалу «Первый канал» Анна Прокоф’єва. Крім того, оператор телеканалу Дмітрій Волков отримав важкі травми, а військові, що їх супроводжували, дістали травми середньої тяжкості. Російські військові, які давали покази у суді, стверджували, що в автомобілі вони перевозили дрони. Зауважимо, що 26 березня 2025 року, «Первый канал» заявляв, що журналістка загинула у селі Демидівка Бєлгородської області «під час виконання редакційного завдання».

«Позиція звинувачення про причетність Бровді до вибуху будувалася на свідченнях єдиного свідка, допитаного через пів року. Держобвинувач не вказав звання та джерела його відомостей. Цей свідок сказав, що якщо репортерів підірвали на міні після того, як дорогу заздалегідь перевірив квадроцикл, зробити це могли тільки “Птахи Мадяра”, бо “це улюблена тактика зазначеного підрозділу ЗСУ”», – повідомив кореспондент «Медиазона».

Російська прокуратура просила призначити для Роберта Бровді покарання у вигляді довічного увʼязнення. Зрештою московський суд визнав «Мадяра» винним у тероризмі та задовольнив клопотання прокуратури про довічне позбавлення волі. Крім того, так званий суд частково задовольнив цивільні позови родичів журналістки Анни Прокоф'євої – на загальну суму 20 млн рублів замість 200 млн, про які вони просили.

Крім того, 18 березня псевдо суд в Росії засудив Роберта Бровді до 18 років позбавлення волі, визнавши його винним в дронових атаках на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Ужгородець Роберт Бровді до повномасштабного вторгнення був бізнесменом, а у лютому 2022 році добровільно долучився до Оболонської ТрО. У травні 2022 року Бровді створив власний аеророзвідувальний підрозділ «Птахи Мадяра». У січні 2024 року «Птахи Мадяра» отримали статус окремого батальйону, а у червні його розширили до полку, наприкінці грудня – до бригади (414 ОБрУБАС ЗСУ «Птахи Мадяра»).

3 червня 2025 року Володимир Зеленський призначив Бровді командувачем Сил безпілотних систем.