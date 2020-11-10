Ввечері у понеділок, 9 листопада, Львівський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову

Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов кандидат від партії «Наш край» щодо скасування результатів виборів депутатів Львівської міськради. Пізно ввечері у понеділок, 9 листопада, суд повністю відмовив у задоволенні позову.

Про рішення суду на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор мережі «Опора» Тарас Радь. Він також написав, що позивач планує подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що з позовом до суду проти Львівської міської ТВК звернувся кандидат від партії «Наш край» Євген Лозинський. У суді оскаржували протоколи про підрахунок голосів із близько 20 виборчих дільниць у Франківському районі. Дані у копіях протоколів, які є в розпорядженні Євгена Лозинського, начебто відрізняються від тих, на основі яких були встановленні підсумки голосування.

Оскарження результатів виборів підтримувала й низка інших партій, які не подали 5% бар'єр, хоча вони публічно у справі не фігурують. Раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що за спробою скасувати результати виборів стоїть партія «Слуга народу», яка не потрапила до Львівської міськради.

Додамо, що Львівську міську раду восьмого скликання сформує лише п'ять партій, при цьому найбільше місць отримала «Європейська солідарність» (26) і «Самопоміч» (17). Решту мандатів розділять між собою «Свобода», «Голос» та «Варта».