У середу, 10 грудня, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід співробітнику Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову. Про це «Суспільному» повідомила його адвокатка Олена Сторожук.

Суд відправив під домашній арешт співробітника НАБУ Віктора Гусарова до 20 січня 2026 року. Відомо, що саме до цієї дати наразі триватиме розслідування. До цього часу Гусарова утримували під вартою.

Кореспондентка ZMINA із зали суду зазначила, що Гусаров має з’являтися до слідчих за першою вимогою, не залишати Київську область та утриматися від контактів зі свідками.

За словами прокурора, спочатку слідство повідомило Гусарову про підозру, бо потрібно було перевірити його можливу причетність до мережі, яку міг контролювати колишній співробітник Управління держохорони та охоронець Віктора Януковича Дмитро Іванцов. Тому тримання під вартою на той момент було виправданим. Та напередодні слідство завершило необхідні перевірки, з’явилися нові обставини й потреба в найсуворішому запобіжному заході зменшилася.

На думку захисту, цілодобовий домашній арешт є надто суворим і невиправданим рішенням. Адвокати Гусарова просили про нічний домашній арешт або особисте зобовʼязання, посилаючись на проблеми зі здоровʼя у детектива та у його доньки, якій мають робити операцію.

Адвокатка заявила, що суди тричі зобов’язували надати Гусарову медичну допомогу, але цього не зробили. Вона розповіла про кровотечу з вуха, виразки, постійно підвищений тиск та погіршення зору в детектива.

«Сторона захисту вважає, що навіть домашній арешт може позбавити Гусарова доступу до медичних послуг», – додають у повідомленні.

Сам Гусаров розповів у суді, що в його камері була пліснява і це могло спричинити проблеми зі здоров’ям. Під час медогляду лікар також припустив можливе погіршення стану здоров’я Гусарова через проблеми із судинами.

Нагадаємо, 21 липня у Віталія Гусарова затримали у Києві. Йому повідомили про підозру в державній зраді за передачу понад 60 матеріалів про українських силовиків Дмитру Іванцову, колишньому охоронцю Віктора Януковича. СБУ стверджує, що повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики щодо цього співробітника, однак «керівництво не вжило жодних заходів».

На початку вересня СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили нові деталі у справі. Правоохоронці зазначали, що він міг входити до російської агентурної мережі та зливати інформацію про українських силовиків з 2012 року.

Гусаров визнав передачу даних, але заявляв, що не знав про перебування Іванцова у тимчасово окупованому Криму. Його заарештували 22 липня, а 16 жовтня суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.