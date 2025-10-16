Віктор Гусаров у залі суду

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт детективу Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову, якому СБУ оголосила підозру у державній зраді. Про це повідомив у четвер, 16 жовтня, «Центр протидії корупції».

Суддя Олексій Глянь задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку тримання Віктора Гусарова під варто ще на 60 днів без права застави.

Нагадаємо, 21 липня у Віталія Гусарова затримали у Києві. Йому повідомили про підозру в державній зраді за передачу понад 60 матеріалів про українських силовиків колишньому охоронцю Віктора Януковича. СБУ стверджує, що повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики щодо цього співробітника, однак «керівництво не вжило жодних заходів».

На початку вересня СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили нові деталі у справі Гусакова – правоохоронці стверджують, що він міг входити до російської агентурної мережі та зливати інформацію про українських силовиків з 2012 року.