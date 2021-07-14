Вбивство сталося в лютому цього року в закинутому гаражі на вул. Замковій

Галицький районний суд Львова виніс вирок 39-річному львів’янину, який у лютому цього року на вул. Замкові у Львові вбив 38-річного безхатченка.

Вбивство сталося 7 лютого цього року близько 15:00 у закинутому гаражі на вул. Замковій. 39-річний раніше судимий за крадіжки львів’янин розпивав алкоголь з 38-річним безхатченком. Під час конфлікту обвинувачений взяв канцелярські ножиці та двічі вдарив потерпілого в шию, внаслідок чого останній помер. Після цього підсудний допив горілку та пішов до свого знайомого, по дорозі викинувши ножиці у канаву біля колії.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Вироком суду від 24 червня цього року чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Йому призначили покарання – вісім років позбавлення волі.

8 лютого у закинутій будівлі на вул. Замковій у Львові знайшли мертвого безхатченка. Підозрюваного у вбивстві поліцейські затримали наступного дня.