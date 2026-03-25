Кот підтримує повномасштабне вторгнення проти України

Соломʼянський районний суд міста Києва визнав проросійського телеведучого Юрія Кота винним у злочинах проти національної безпеки. 50-річного чоловіка заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 25 березня повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок.

Зазначається, що до Революції Гідності Кот проживав та працював в Україні. Був шоуменом, актором, телеведучим, кінорежисером, сценаристом, засновником артхолдингу «Все для тебе». У період з 2007 по 2014 рік Кот неодноразово відвідував Росію, працюючи у цей час на телеканалі «Інтер».

Узимку 2013–2014 років Кот був ведучим на київському Антимайдані, який підтримував президента-втікача Віктора Януковича.

Уже в липні 2014 року Кот виїхав до Росії та почав працювати в державному російському пропагандистському агентстві «Росія сьогодні» та російському агентстві News Front.

У 2022 році Кот підтримав повномасштабне вторгнення проти України. У серпні того ж року СБУ повідомила йому про підозру у держзраді.

Обвинувачення у державній зраді, закликах до зміни меж території й державного кордону України та виправдуванні збройної агресії базується на публікаціях пропагандиста в його особистому телеграм-каналі «Юрий Кот – Быть добру!».

У квітні 2022 року Кот поширив у своєму каналі посилання на власний фільм «Українці! Ми руських!» і закликав «берегти росіянина в собі». Українців він називав сатаністами, нацистами та раковою пухлиною на тілі російського народу, відкрито написав, що українці та їхні герої мають бути знищені, закликав до усвідомлення своєї російськості й відмови від українства.

Відомо також, що в перші дні повномасштабного вторгнення із Котом начебто переписувалася ексдиректорка школи-дитсадка в смт Коцюбинське Київської області Алла Душкіна. За версією слідства, жінка передавала Коту інформацію військового характеру – писала про блокпости ЗСУ, кількість особового складу та військової техніки на головних дорогах, що ведуть у Київ, тривалість комендантської години, організацію роботи патрулів тероборони та інше.

Душкіну затримали та звинуватили в державній зраді. Однак влітку 2022 року вона вийшла з СІЗО під заставу і виїхала за кордон. Пізніше втікачка дала інтервʼю російським журналістам про те, що живе в Москві і вибратися з України їй допоміг вже згаданий Юрій Кот.

Судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого. Офіційно Кот з липня 2014 року в Україну не повертався.