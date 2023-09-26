Дівчинку з травмами черепа госпіталізували в Червоноградську міську лікарню

Сокальський районний суд визнав винною 32-річну рецидивістку Марію Снітар винною у побитті та незаконному позбавленні волі 10-річної сироти. Суд призначив їй 7 років ув’язнення, повідомила 26 вересня Львівська обласна прокуратура.

Інцидент трапився у травні 2019 року. Тоді до Червоноградської міської лікарні госпіталізували 10-річну дівчинку-сироту з Соснівки з множинними травмами голови. Медики викликали на місце поліцейських, які з’ясували що дівчинку побила місцева рецидивістка.

За версією слідства, пізно ввечері 16 травня нетвереза Марія Снітар дорогою додому зустріла 10-річну подружку своєї доньки, із якою напередодні у неї був конфлікт. Аби помститись дитині за суперечку з донькою, вона силоміць відвела дівчинку у квартиру своєї матері, в якій на той час ніхто не жив через ремонт.

«Там фігурантка почала жорстоко бити малолітню. Вона нанесла останній численні удари по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яним табуретом і металевим молотком», – повідомили в прокуратурі.

Після чого Марія Снітар зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот скотчем, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, та закрила її у квартирі на ніч. Зранку жінка повернулась за дитиною, вмила її та відпустила додому. При цьому пригрозила, щоб вона нікому не розказувала про інцидент. У поліції уточнили, що 10-річна дівчинка – сирота, її виховує бабуся. Жінка, яка її побила, не є родичкою дитини.

14 вересня Сокальський районний суд визнав Марію Снітар винною за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 ККУ та призначив 7 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.