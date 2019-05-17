11-річну сироту з Соснівки шпиталізували після нападу рецидивістки

Дівчинка потрапила у лікарню з множинними травмами голови

СуспільствоОрися Шиян, 17 травня9770

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У м. Соснівка на Львівщині 11-річну дівчинку шпиталізували в лікарню з множинними травмами голови. Поліція розпочала розслідування. За попередньою інформацією, до цього причетна 27-річна рецидивістка. В поліції підкреслюють, що ця жінка не є родичкою постраждалої дівчинки.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, вранці 17 травня, до червоноградської лікарні каретою швидкої допомоги привезли 11-річну мешканку міста Соснівка із множинними травмами голови. Медики сповістили про цей випадок у поліцію.

«Поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження дитині заподіяла раніше судима 27-річна жителька Соснівки. Проводиться досудове розслідування», ‒ розповіли у поліції. У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Світлана Добровольська підкреслила, що 11-річна дівчинка ‒ сирота. Жінка, яка її побила, не є родичкою дитини.

Інших деталей правоохоронці не повідомляють. Проводиться розслідування за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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