Залізничний районний суд Львова 13 березня виніс вирок уродженцю Івано-Франківщини Мар'яну Чічаку, який в лісопосадці на об'їзній дорозі Львова жорстоко побив, зґвалтував та обікрав неповнолітню дівчину, з якою познайомився в одному з львівських кафе. Злочин стався у січні 2016 року. Справа майже сім років розглядалася в суді. Чоловікові присудили 15 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, 11 січня 2016 року обвинувачений разом з другом відпочивали в кафе «Гарбуз» на вул. Івана Франка, до їхнього столика підійшла дівчина, попросила сигарету, вони дали їй сигарету та запропонували їй вина. Вона погодилась, підсіла до них та стала вживати з ними алкогольні напої.

З’сувалося, що дівчина автостопом їде до Києва. Потім всі троє поїхали на таксі до «Шашличної» біля Галицького перехрестя. Після цього, вже без товариша він з дівчиною поїхали на таксі по об’їзній дорозі, вийшли біля автозаправки, ще раз зайшли в кафе, потім вдвох пішли уздовж траси, зайшли в лісопосадку. Там він запропонував дівчині статевий акт, а оскільки вона відмовилася, зґвалтував її.

Слідство встановило, що злочин стався біля села Гамаліївка на трасі Київ-Чоп (поблизу АЗС «Укрнафта»). Підсудний перебував в нетверезому стані, завів дівчину в безлюдне місце в лісопосадку, вдарив її в обличчя та пограбував, викравши банківську картку.

Після цього повалив її на землю, зґвалтував та почав душити. Дівчина теж була у стані алкогольного сп’яніння. Коли вона втратила свідомість, вдруге зґвалтував її невідомим предметом, завдавши тяжких тілесних ушкоджень, які привели до травматичного шоку та її смерті. Окрім банківської картки, з якої згодом зняв понад 2 тис. грн, теж викрав мобільні телефони дівчини.

У суді обвинувачений свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю, проте зазначив, що не пам’ятає детально своїх дій.

За даними свідків, того дня він був одягнений у військову форму. У квітні 2016 року чоловік звернувся з заявою в поліцію, в якій він повідомив про вчинення ним згаданого злочину в січні того року.

Підсудний вже раніше був судимий за шахрайство та крадіжку. Тепер суд визнав Мар'яна Чічака винним у зґвалтуванні, умисному вбивстві та крадіжці. У вироку не зазначається вік дівчини, яка стала його жертвою. Однак стаття, за якою його визнано винним (ч. 4 ст. 152 ККУ), передбачає, що жертвою злочину стала особа, яка не досягла 14 років.

Вироком суду винуватцю приначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. У строк відбування покарання зараховується темін перебування під вартою – з квітня 2016 року. Вирок ще не вступив у законну силу і може бути оскаржений в апеляції.