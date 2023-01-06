Жовківський райсуд Львівщини виправдав пенсіонера із Соснівки, якого кілька родин звинуватило у розбещенні школярів. Йдеться про Геннадія Р., якого у жовтні 2017-ого року на підставі свідчень кількох дітей та одного дорослого чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі. Захисники пенсіонера оскаржили цей вирок і влітку 2018-ого року апеляційний суд вирішив повернути справу на новий розгляд. Опублікований на початку січня 2023-ого вирок свідчить, що пенсіонера повністю виправдали від звинувачень.

Основними у справі були обвинувачення від матері школяра, який проживає у тому ж будинку, що й Геннадій Р.. Жінка заявила, що чоловік кілька разів чіплявся до сина, а одного вечора завів його до квартири і впродовж 20 хвилин не випускав. «У заяві від 27 травня 2016-ого жінка просить притягнути чоловіка до відповідальності, оскільки той близько 18:00 чіплявся до її сина, завів у свою квартиру та впродовж 20 хвилин незаконно утримував та не випускав з квартири, торкався своїми руками геніталій її сина, гладив його по сідницях», – йдеться у долучених до справи документах.

Згодом поліція повідомила про ще кілька схожих скарг на цього ж пенсіонера, серед яких була й заява від старшого чоловіка, який стверджував, що став жертвою домагань у семирічному віці. Втім, до розгляду справи у суді цей чоловік помер, відтак його покази не вдалося перевірити.

Суддям не вдалося провести і допит школяра, покази якого стали основою звинувачення, – батьки категорично відмовлялися надавати на це дозвіл. Також у вироку підкреслюється, що такого допиту не проводили і слідчі поліції у свій час. Водночас суд допитав двох інших школярів, батьки яких також заявили про розбещування.

Одна школярка сказала, що знає обвинуваченого, оскільки вони живуть поруч, одного разу була в нього вдома і тоді він пригостив її цукерками з компотом. Вона також повідомила, що обвинувачений ніколи її «не сварив і нічого поганого не робив». Інший школяр також повідомив, що був в обвинуваченого раз вдома і той пригощав канапкою і напоями, а одного разу обійняв його в під'їзді, стверджуючи, що зігріває. Також він сказав, що має образу на цього чоловіка з раннього дитинства, але детальніше про це не розповів і більше нічого по суті справи не пригадав.

Відомо, що до виходу на пенсію обвинувачений більше 40 років працював вчителем у місцевій школі. Допитаний на суді його колишній колега повідомив, що на чоловіка ніколи не було скарг, а сам він є неконфліктною людиною і проживає з дружиною, також колишньою вчителькою. Пара дітей не має.

Сам пенсіонер на допиті в суді повідомив, що насправді це школяр попросився зайти до його квартири. Того дня чоловік сидів біля під'їзду, коли до нього підійшов забруднений морозивом хлопчик і попросився піти помити руки. За словами обвинуваченого, на кухні школяр побачив хліб і попросив зробити канапку. З'їв її і одразу пішов на вулицю. Чоловік також заявив, що має неприязні стосунки зі сім'ю цього школяра, оскільки він неодноразово робив їм зауваження через його погану поведінку.

Суддя також опитала інших свідків, які знали обвинуваченого, зокрема і батьків школярів, яких колись вчив цей пенсіонер. Усі вони позитивно відгукувалися про чоловіка.

У підсумку суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський вирішив, що слідчі не встановили жодних фактичних доказів, які свідчили б про вину Геннадія Р.. Відтак чоловіка повністю виправдали від звинувачень і відкинули цивільний позов у виплаті 100 тис. грн, які намагалася відсудити сім'я одного зі школярів. Зауважимо, що цей вирок ще можуть оскаржити в апеляційній інстанції.