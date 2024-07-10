На найдовшій полонині Карпат планували збудувати 36 вітряків

У середу, 10 липня, Західний апеляційний господарський суд визнав незаконним та скасував накази Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області про зміну цільового призначення землі та договори про надання в оренду 42 га полонини Боржава вартістю 19,5 млн грн турецькій компанії «Атлас Воловець Енерджи».

Про це ZAXID.NET повідомила представниця громадського руху Save Borzhava, адвокат Наталія Майстренко.

Західний апеляційний господарський суд задовільнив позов Закарпатської обласної прокуратури та скасував рішення Господарського суду Закарпатської області, який у березні 2024 року відмовив у вимогах правоохоронців визнати незаконним виділення понад 40 га землі під будівництво вітряків на Боржаві.

«Сьогодні суд задовільнив усі три вимоги: визнав неправомірними дії Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, скасував накази щодо зміни цільового призначення та визнав недійсними договори оренди землі», – зазначила Наталія Майстренко.

Додамо, що йдеться про 54 земельні ділянки, загальною площею 42 га і вартістю понад 19,5 млн грн, які віддали в оренду турецькій компанії ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» для будівництва 34 вітряків загальною потужністю 120 МВт на найдовшій полонині Закарпаття – Боржаві.

Перед цим, 24 квітня, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив чинним рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова від вересня 2020 року, остаточно скасувавши дозвіл на будівництво вітрової електростанції на полонині Боржава.