Суд взяв під варту київського догхантера Олексія Святогора без права застави

У понеділок, 11 червня, Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права застави догхантера Олексія Святогора, повідомили у правозахисній організації Uanimals.

Нагадаємо, поліція затримала Святогора у Києві 8 червня. Його підозрюють у вбивстві безпритульних тварин та у пропаганді насилля над ними.

При цьому судове засідання з вибору запобіжного заходу догхантеру не пройшло без скандалів. Зокрема, як повідомило «Громадське радіо», суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій Трубніков взяв самовідвід через погрози на його адресу від Святогора, які надходили ще у 2014 році, а також через конфлікт інтересів. Річ у тім, що раніше Трубніков вів справу, в якій Святогор працював адвокатом. Відтак новою судею у справі стала Тетяна Левицька, яка й обрала йому запобіжний захід.

У січні 2017 року брат Святогора – Євген Святогор – постраждав від вибуху в поштовій скриньці. Поліція розглядала кілька версій події, зокрема, професійну діяльність потерпілого та причетність його родичів до жорстокого поводження із тваринами.