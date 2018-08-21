Суд заарештував двох підозрюваних у нападі на активістку Катерину Гандзюк

Суд Херсона взяв під варту двох підозрюваних у причетності до нападу на активістку, співробітницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Як повідомили у Нацполіції, суд обрав двом чоловікам запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Поліція не оприлюднила імена підозрюваних та інкриміновані їм статті.

Водночас, як повідомляє «Українська правда», прізвище одного з підозрюваних чоловіків – Сергій Торбін.

Адвокат зачитав звернення від «Української добровольчої армії», де вказано, що Торбін брав активну участь у зоні проведення антитерористичної операції і захищав українські позиції біля селища Піски, був в складі батальйону, який у 2014 році захищав українські позиції в Донецькому аеропорту, брав активну участь у захисті українських позицій біля шахти «Бутівка», також був у складі батальйону неподалік Авдіївки.

Сергій Торбін Фото «Українська правда»

Адвокат клопотав про обрання для Торбіна запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У 2015 році Торбін отримав кульове поранення. Чоловік, за словами адвоката, має багато нагород.

Прізвище іншого арештованого – Володимир Васянович. Торбін і Васянович підозрюються у співучасті у замаху.

Володимир Васянович Фото «Українська правда»

Зокрема, Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Про замовників злочину у підозрі не згадується.

Торбін і Васянович є учасниками АТО, в 2016-му році нагороджені орденом за мужність ІІ-го ступеню.

Торбін також очолює дві громадські організації «Херсонська фортеця» та «Добровольців учасників АТО «Добровольці Божої Чоти» . З березня 2018-го Торбін очолює Херсонський загін Української добровольчої армії.

Бійцем УДА був також і Васянович. Він також відомий за участю в проекті «Переможці» (має протез на нозі).

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю». Поліція надала їй охорону в лікувальному закладі, де постраждала перебуває.

3 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що співробітники Нацполіції затримали підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк, а 6 серпня член колегії МВС України, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є Микола Новиков, 1978 р. н., уродженець Херсона, раніше судимий за статтею «крадіжка» та за незаконне поводження зі зброєю, він є членом одного зі злочинних угруповань Херсонської області. За його словами, мотивом злочину могла бути критика Гандзюк «на адресу чиновників і окремих осіб». Херсонський міський суд 6 серпня обрав Новикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, хоча сама Ганзюк заявила, що нападником, ймовірно, був не він.

Між тим двоє журналістів, котрі проводили незалежне розслідування, стверджують, що затриманий і заарештований згодом Микола Новиков має алібі на момент скоєння нападу на Катерину Гандзюк – він перебував на морі з друзями та знайомими.