Суд взяв під варту Ігоря Павловського на два місяці із можливістю вийти під заставу в понад 475 млн грн

Печерський суд обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському. Він фігурує в справі про постачання неякісної військової техніки для Збройних сил України.

Суд ухвалив відповідне рішення в понеділок, 12 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань. Він задовольнив клопотання слідчих та заарештував Павловського на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн грн.

Як пише ВВС, Павловський заявив, що таких коштів в нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.

Справа генерала Ігоря Павловського: що відомо

ДБР підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісної військової техніки. Крім нього, в цій справі також фігурують двоє екс-чиновників міністерства оборони та директор заводу «Кузня на Рибальському» Валерій Шандра – їм раніше вже обрали запобіжні заходи.

Йдеться про постачання бойових катерів «Кентавр» та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі Державного бюро розслідувань, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в ЗСУ. За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн грн. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

Сам Ігор Павловський усі ці звинувачення заперечує. Він – бойовий генерал, був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року. Потім він став заступником міністра оборони і був на цій посаді впродовж 2015-2019 років.

Співвласником двох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, – «Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» – був екс-президент Петро Порошенко. Тому опозиційна партія «Європейська солідарність», яку він очолює, в переслідуванні Ігоря Павловського вбачає намагання влади прив'язати ім'я Порошенка до звинувачень посадовців у кримінальних і корупційних схемах і вважає підозри ДБР необґрунтованими.