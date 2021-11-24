28 серпня 2019 року обвалився під’їзд чотириповерхового будинку на вул. Грушевського, внаслідок чого загинули восьмеро людей

Дрогобицький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження щодо двох комунальників, яких звинувачували у службовій недбалості, що призвела до обвалу багатоповерхівки у серпні 2019 року і загибелі восьми людей. Першим про це повідомив місцевий сайт «Варто». Причиною закриття справи стала недбалість прокуратури, яка пропустила граничний термін скерування обвинувального акту до суду.

Після трагедії єдиними підозрюваними були двоє місцевих комунальників – 59-річний начальник дільниці з обслуговування та ремонту житлового фонду Ростислав Дацишин та 62-річна інженерка комунального підприємства Ростислава Петречко. Їм оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Із клопотанням про закриття кримінального провадження до суду звернувся захисник одного із обвинувачених комунальників, мотивуючи порушенням строків з боку прокурорів. Натомість прокурор пояснив, що кримінальне провадження не може бути закрите, зокрема, зважаючи на тяжкість завданої злочином шкоди.

Суд встановив, що обвинувальний акт відносно обвинувачених був складений та підписаний в останній день строку досудового розслідування – 24 липня 2020 року, однак направлений до Дрогобицького міськрайонного суду лише 30 липня 2020 року, тобто через шість днів після закінчення строку досудового розслідування, що свідчить про порушення прокурором вимог щодо строків досудового розслідування.

Зважаючи на це, 17 листопада суд вирішив закрити кримінальне провадження проти двох комунальників закрити. Також суд залишив без розгляду цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданої шкоди.

Обвал цілого під’їзду чотириповерхового житлового будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі, внаслідок чого загинули восьмеро мешканців, трапився уночі на 28 серпня 2019 року. У дрогобицькій мерії стверджували, що причиною обвалу руйнування несучої стіни підвалу. Аварійну багатоповерхівку після трагедії так і не демонтували, і в липні 2021 року обвалилася ще одна частина будинку. У квітні 2020 року уряд виділив 40,7 млн грн на купівлю нового житла власникам 59 квартир у цьому будинку.