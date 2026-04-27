Обвинувачений пропустив усі судові засідання

Коломийський міськрайонний суд закрив справу колишнього лікаря-терапевта Івано-Франківського бюро медико-соціальної експертизи Івана Тромпака, якого звинуватили у поданні недостовірних відомостей у декларації.

Як йдеться у постанові від 17 квітня, у декларації за 2023 рік обвинувачений не вказав 100% корпоративних прав у коломийських фірмах «Кріч» та «Віряд» загальною вартістю 1,25 млн грн, а також земельну ділянку дружини за 45 тис. грн.

Іван Тромпак пропустив усі судові засідання, хоча до нього неодноразово застосовували приводи, яких так і не виконали. Захисник обвинуваченого попросив закрити справу у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, прокурор та суд підтримали цю позицію.

За інформацією НАЗК, Іван Тромпак звільнився з бюро медико-соціальної експертизи у 2025 році, вказавши в декларації, що продав цінні папери за 1,25 млн грн Тарасу Тромпаку.

Компанії «Кріч» та «Віряд» наразі перейменовані на «ДСХ IV» та «ТДС IV». За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, з березня 2026 року фірми, що займаються будівництвом, належать франківцеві Володимиру Мельнику.