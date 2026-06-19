Олена Легуцька очолила Самбірську центральну лікарню на початку грудня 2025 року

У пʼятницю, 19 червня, Галицький суд Львова відмовив у запобіжному заході у вигляді грошової застави керівниці Самбірської центральної міської лікарні Олені Легуцькій, яку підозрюють в хабарництві та виготовленні документів для ухилення від мобілізації. Про це повідомила журналістка ZAXID.NET зі судової зали.

Суддя Віталій Радченко відмовив у спрощенні запобіжного засобу керівниці Самбірської лікарні Олені Легуцькій. Її захисник клопотав про запобіжний засіб у вигляді грошової застави, однак прокурор зазначив, що, у четвер, 18 червня слідчі розширили підозру Легуцькій і тепер вважають, що ймовірна схема стосувалася більшої кількості людей, ніж вважалося на початку слідства. Суддя залишив Олену Легуцьку під вартою.

Нагадаємо, що 12 травня оперативники СБУ та ДСР провели масові обшуки та затримання в Самборі. Олені Легуцькій повідомили про підозру 13 травня 2026 року. За версією слідства, вона разом з медсестрою цієї лікарні за хабарі допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації. Під час обшуків за місцямт роботи та проживання жінок правоохоронці вилучили медичні документи та чорнові записи з доказами хабарницької схеми, а також вилучили понад 270 тис. доларів, близько 35 тис. євро та понад 800 тис. грн готівки (загалом близько 14,5 млн грн за курсом НБУ).

Також Олену Легуцьку затримали поблизу пункту пропуску разом із місцевим ексдепутатом Євгеном Квасом та його братом Мар’яном Квасом, яких підозрюють у підкупі посадової особи. Вони намагалися втекти на кордон.

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