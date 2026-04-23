Йдеться про житловий будинок на вулиці Енергетичній-бічній

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав забудовника ТОВ «Будсервіс Експерт» сплатити майже 2,5 млн грн пайового внеску. Фірма звела 12-поверховий будинок в житловому кварталі «Енергія» і заплатила в місцевий бюджет лише 500 тис. грн із 3 млн грн, передбачених договором.

Йдеться про житловий будинок з гаражами та громадськими приміщеннями на вул. Енергетична-бічна, 5А. Прокурори встановили, що у 2017 році виконавчий комітет Тернопільської міськради та компанія уклали договір про пайову участь. У рішенні Господарського суду від 15 квітня йдеться, що договір укладали з директором ТОВ «Фенікс 2017» Ігорем Качмарським. Саме ця фірма, за даними ЛУН, і була замовником будівництва.

«Вартість будівництва становить 80 млн грн. У тому числі: вартість будівництва багатоквартирного житлового будинку – 59 млн грн, творчих майстерень – 5 млн грн, приміщень громадського призначення – 4,2 млн грн, гаражів – 11,8 млн грн. Розмір пайового внеску становить 3% від кошторису будівництва житлового будинку, 6% – від кошторису будівництва творчих майстерень, приміщень громадського призначення та гаражів. Пайовий внесок складає 3 млн грн», – йдеться у рішенні суду.

Багатоповерховий будинок ввели в експлуатацію у березні 2020 року, однак компанія сплатила лише частину суми – 500 тис. грн. Правоохоронці також встановили, що 22 листопада 2023 року ТОВ «Фенікс 2017» змінило свою назву на ТОВ «Сервісна служба Престижбуд», а вже через рік стало ТОВ «Будсервіс Експерт». За цей час змінилися і власники фірми. За даними YouControl, до 2023 року разом з Ігорем Качмарським підприємством володів ексдепутат Тернопільської облради від партії «За майбутнє» Володимир Лебонтов. А з 1 листопада 2024 року власником і керівником фірми став громадянин Киргизстану Азамат Кудайбергенов.

Щоб повернути пайовий внесок, прокуратура звернулася до суду. Представник Тернопільської міськради позов підтримав. Відповідач на судове засідання не з’явився. Господарський суд Тернопільщини позов прокуратури задовольнив і зобов’язав стягнути з ТОВ «Будсервіс Експерт» 2,5 млн грн пайової участі.

Додамо, що один із колишніх співвласників підприємства-замовника Святослав Лебонтов балотувався в Тернопільську міську раду у 2015 році від партії «Громадський рух “Народний контроль”», але не пройшов. У 2020-му його обрали депутатом обласної ради від партії «За майбутнє», а в 2025-му позбавили депутатського мандату за власною заявою.

Другий колишній співвласник – підприємець Ігор Качмарський. З 1998 року він балотувався в Тернопільську міську та обласну ради від різних партій («Наша Україна», «Народний союз “Наша Україна”», «Громадянська позиція», «За майбутнє»). У 2002 році став депутатом Тернопільської обласної ради. У 2020-му – депутатом Тернопільської районної ради, однак у 2024 році склав свої повноваження.