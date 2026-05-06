Йдеться про оздоровчий центр «Жива вода»

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав власника демонтувати відпочинковий комплекс, який побудували біля річки Збруч у селищі Гусятин. Йдеться про оздоровчий центр «Жива вода», який належить місцевому депутату від «Слуги народу» Ярославу Угляру. У 2023 році селищна рада надала дозвіл на розміщення на цій ділянці кіоску. Натомість власник побудував капітальну споруду.

У рішенні суду вказано, що підприємець та селищна рада мають розірвати договір сервітуту. Власник також має демонтувати комплекс, який звели з порушенням екологічного та земельного законодавства, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у середу, 6 травня.

Гусятинська селищна рада та приватний підприємець уклали угоду у лютому 2023 року. Згідно з угодою, біля річки мали поставити кіоск площею 30 м2. Однак замість нього з’явився повноцінний відпочинковий комплекс загальною площею майже 150 м2. Про це навесні 2025 року повідомляв Чортківський окружний прокурор Микола Марцун, писали «Тернополяни». Також одноповерхова будівля має армований фундамент, цегляні стіни та залізобетонний пояс.

У прокуратурі додали, що забудову розгорнули безпосередньо у прибережній захисній смузі річки Збруч, де закон забороняє будь-яке будівництво. Такі конструкції неможливо перемістити без їхнього руйнування, що підтверджує незаконність робіт на захищених землях.

За даними ZAXID.NET, власником комплексу «Жива вода» є депутат Чортківської районної ради від «Слуги народу» Ярослав Угляр. На початку травня він у себе на сторінці у фейсбуці опублікував відео, в якому на фоні будівлі розповів журналісту про цей заклад. За його словами, він побудований неподалік двох свердловин з цілющими водами – гусятинською нафтусею та ропою.

«Це оздоровчий комплекс, а не лікувальний. Тому що ми не маємо відповідних ліцензій, щоб лікувати людей і запрошувати лікарів. У нас тут є два чани, парна на дровах, басейн з нафтусею. Багато приїжджає хлопців з війни після контузій, операцій, які виснажилися, а тут їм стає значно краще», – розповів Ярослав Угляр.

Власник комплексу в Гусятині – Ярослав Угляр (скрін з соцмереж)

У коментарі ZAXID.NET він підтвердив, що не згідний з рішенням суду і подаватиме апеляційну скаргу. Додав, що земельну ділянку під комплексом він має право орендувати упродовж 20 років, також має висновки експертизи, що споруда не капітальна і її можна легко розібрати.

«Землю мені дали в оренду під рекреаційні послуги. Тут був смітник, хащі, ми все вичистили та вирішили зробити місце для оздоровлення цілющою водою. Люди йдуть охоче, бо в Гусятині колись були санаторії, людей оздоровлювали, а потім все занепало. Всі знають про цілющу воду, але користуватися практично немає де», – прокоментував Ярослав Угляр.

Окрім оздоровчого центру «Жива вода», Ярослав Угляр також володіє відпочинковим комплексом «Орися» в селі Оришківці Чортківського району.