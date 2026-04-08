Йдеться про кам’яницю на вулиці Ольги Кобилянської

Будинок зі святим Флоріаном, який розташований у центрі Чернівців, не мав укладених охоронних договорів. Троє власників квартир у ньому підписали документи з управлінням охорони культурної спадщини міської ради лише після позову до суду, повідомили в прокуратурі Буковини.

Будинок з барельєфом святого Флоріана – це стара кам’яниця у Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської, 23. Є пам’яткою архітектури ХІХ ст. Фасад прикрашає фігура Флоріана – захисника від вогню та покровителя пожежників. Це символ, який у європейській традиції встановлювали на будівлях як оберіг.

Раніше в будівлі було добровільне пожежне товариство – одна з перших пожежних частин Чернівців.

Святий Флоріан – покровитель пожежників

У прокуратурі Буковини зазначили, що будинок – під державною охороною ще з 1980-х років і має статус пам’ятки архітектури та історії місцевого значення. Окрім того, він розташований у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це означає, що будь-які зміни, ремонт чи навіть використання приміщень мають відбуватися за чіткими правилами.

Охоронний договір – документ, який встановлює режим використання пам’ятки, обов’язки власників і межі допустимого втручання. Без нього держава не має дієвих інструментів для збереження історичної будівлі, пояснили в прокуратурі.

Під час ревізії документів на цей будинок правоохоронці встановили, що власники трьох квартир роками не укладали охоронних договорів. Прокуратура подала в суд. Після цього двоє з власників добровільно уклали охоронні договори ще на початку розгляду справи. Третього власника житла Чернівецький окружний адміністративний суд зобов’язав укласти такий договір упродовж місяця.